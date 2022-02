BBB 22: Irmão de Jade Picon "invade" redes sociais da sister

Ao entrar em reality shows, há participantes que investem pesado em marketing para as redes sociais. Mas nem sempre isso traz bons resultados. Jade Picon é a participante do BBB 22 com maior número de seguidores no Instagram, apesar de ser apontada como a vilã da edição. Em meio às críticas à sister, os administradores de seu perfil optaram por "vestir" as acusações, mas a estratégia de marketing não foi bem vista pela família da influenciadora. O irmão de Jade, Leo Picon, chegou a entrar na conta e sugerir que passasse a gerenciar o perfil da irmã, devido ao descontentamento com a equipe dela.

Jade entrou no BBB amada pelo público. Mas após ganhar a liderança, passou a receber críticas nas redes sociais. Internautas acreditam que a sister ficou soberba após se tornar líder e não aprovaram sua indicação ao paredão, que foi Arthur Aguiar. Desde então Jade passou a perder milhares de seguidores nas redes sociais. Ela até chegou a ganhar um apelido inusitado pela internet, fazendo um trocadilho com seu nome: Jade Piton. O nome vem de uma serpente.

Após as diversas críticas, a equipe da sister decidiu aderir a figura de vilã nas redes sociais. Os administradores alteraram seu nome nas redes sociais para "Jade Piton" e incluíram um cobra na identidade visual. A equipe também produziu um vídeo em que compara Jade a vilãs da ficção, como Regina George do filme "Meninas Malvadas" e Carminha da novela "Avenida Brasil". A publicação não foi aprovada pela mãe da influenciadora, Monica Picon, que escreveu "sem noção".

Após a repercussão, Leo Picon decidiu invadir as redes sociais da irmã e mostrar seu descontentamento. O empresário mostrou seu desejo de passar a gerenciar o perfil da influenciadora. "Posso tomar o Instagram da Jade a qualquer momento, o Twitter, o Youtube, TikTok... todas as redes que criei lá atrás, elas podem voltar para minha mão", afirmou. "Não estou de acordo com os trabalhos, com as comunicações, com os posicionamentos, com as posturas dos administradores. Isso vem recaindo em mim. Minha paciência está perto do limite e quando isso acontecer vou intervir na comunicação", declarou.

