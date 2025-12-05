Matheuzinho engata romance mais sério com ex-A Fazenda e deve assumir em breve

Segundo informações recentes, o envolvimento entre eles não é recente e tem evoluído para um compromisso cada vez mais firme

Rumores recentes indicam que Matheuzinho, do Corinthians , está vivendo uma fase diferente fora de campo. Isso porque o lateral, que sempre manteve a vida pessoal de forma discreta, teria iniciado uma relação mais séria com a influenciadora Pétala Barreiros, segundo pessoas próximas ao convívio dos dois.

Segundo informações divulgadas pelo perfil Daily Garotinho, responsável por expor episódios da vida pessoal de atletas, o lateral e a influenciadora “devem se assumir em breve”. A publicação indica que o envolvimento não começou por agora e que o casal vem construindo uma aproximação constante, sugerindo um caminho natural para oficializar o relacionamento.

Pétala ficou conhecida inicialmente no meio digital, mas também por polêmicas e participação no A Fazenda, da Record. Um dos episódios de maior repercussão envolve o ex-marido, o empresário Marcos Andrade, em um caso que reúne denúncias de abuso, acusações de traições e disputas judiciais por guarda e pensão dos filhos.