Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Matheuzinho engata romance mais sério com ex-A Fazenda e deve assumir em breve

Matheuzinho engata romance mais sério com ex-A Fazenda e deve assumir em breve

Segundo informações recentes, o envolvimento entre eles não é recente e tem evoluído para um compromisso cada vez mais firme
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Rumores  recentes indicam que Matheuzinho, do Corinthians, está vivendo uma fase diferente fora de campo. Isso porque o lateral, que sempre manteve a vida pessoal de forma discreta, teria iniciado uma relação mais séria com a influenciadora Pétala Barreiros, segundo pessoas próximas ao convívio dos dois.

Segundo informações divulgadas pelo perfil Daily Garotinho, responsável por expor episódios da vida pessoal de atletas, o lateral e a influenciadora “devem se assumir em breve”. A publicação indica que o envolvimento não começou por agora e que o casal vem construindo uma aproximação constante, sugerindo um caminho natural para oficializar o relacionamento.

Pétala ficou conhecida inicialmente no meio digital, mas também por polêmicas e participação no A Fazenda, da Record. Um dos episódios de maior repercussão envolve o ex-marido, o empresário Marcos Andrade, em um caso que reúne denúncias de abuso, acusações de traições e disputas judiciais por guarda e pensão dos filhos.

 

 

Uma publicação compartilhada por Pétala Barreiros

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar