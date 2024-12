Enquete Final A Fazenda 2024: votação atualizada hoje, 17; quem ganha?

Na votação do portal R7, os telespectadores devem indicar o seu jogador favorito para permanecer no reality show. Os dois menos votados serão eliminados, perdendo a chance de se tornar um dos finalistas.

Enquete O POVO A Fazenda 2024: votação atualizada hoje (17/12); quem ganha?



Conforme a enquete do O POVO, Sacha Bali tem a preferência do público para ser o vencedor de A Fazenda. Até o momento, ele está com 62,89% dos votos. O peão já escapou de quatro roças no decorrer da competição.

Em segundo lugar está Sidney Sampaio, com 23,83%, enquanto Gui é o terceiro favorito para integrar o pódio, com 5,3% dos votos da enquete. Veja como está a porcentagem de todos os peões na enquete:

Sacha Bali: 62,89%



Sidney Sampaio: 23,83%



Gui Vieira: 5,31%

Yuri Bonotto: 5,02%

Juninho Bill: 1,85%



Vanessa Carvalho: 1,07%



Ao todo, foram registrados 2.417 votos.