Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak anunciam gravidez do 2º filho

Os atores Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak vão ser pais novamente. A novidade foi confirmada pela atriz em publicação no Instagram nesta quarta-feira, 27. A postagem da atriz mostra um desenho feito por Nina, filha mais velha do casal, que apresenta os quatro membros da família.

“12 anos juntos. Éramos 2 e começo de estrada. Agora somos 4 e recomeço de caminho. Gerar uma criança é, em partes, uma demanda do amor. Sim, o amor às vezes transborda e com ele pode vir o desejo de ver esse transbordo florescendo. Foi uma decisão pensada e muito desejada. E seguiremos com a nossa forma de lidar com o íntimo, com a nossa privacidade", escreveu a artista.

