A Fazenda 2023: confira o que aconteceu no final de semana

Punições após a festa no sábado e briga de Alicia X e Nadja na noite do domingo agitaram o final de semana em A Fazenda. Confira o que rolou no reality

No fim da festa, veio a segunda punição. Kally Fonseca não conseguiu chegar ao banheiro e fez suas necessidades fisiológicas na área externa. Darlan viu a cena e espalhou para toda a sede o que tinha acontecido. Kally desabafou com Nadja sobre a atitude do peão.

Lucas e Márcia tiveram que tirar água do poço para as atividades matinais. Cariúcha diz que as pessoas que causaram as punições deveriam pegar os baldes com água.

A Fazenda 2023: Tonzão aceita o convite de André para ir até o Rancho do Fazendeiro



André Gonçalves escolheu Rachel, Radamés e Tonzão para irem ao Rancho do fazendeiro. Alguns peões, como Yuri e Kamila, estranharam a escolha de Tonzão, que geralmente não está no grupo de aliados de André. Os quatro almoçaram juntos no Rancho.