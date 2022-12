A Fazenda 2022: reality fica fora do ar por três horas após tempestade

Na tarde desta segunda, 28, a transmissão de A Fazenda 2022 foi interrompida após uma tempestade causar pane elétrica e comprometer momentaneamente o sinal. Nos últimos dias, fortes chuvas têm atingido a região de Itapecerica da Serra, em São Paulo, área onde a sede do reality está localizada.

No início da tarde desta segunda-feira (28) uma forte chuva atingiu a região de Itapecerica da Serra, onde fica a sede de A Fazenda. Durante a tempestade, raios causaram uma pane elétrica que danificou alguns equipamentos e comprometeu momentaneamente a transmissão no PlayPlus. + — Record TV Comunicação (@RecordTV_press) November 28, 2022

Em nota divulgada no Twitter, a conta oficial da Record informou que raios danificaram o sistema elétrico, o que comprometeu a transmissão ao vivo no Playplus, serviço de streaming da emissora no qual “A Fazenda” é exibido.

A Record também informou que, durante a chuva, os peões foram direcionados para dentro da casa, sendo liberados após a normalização dos equipamentos. Ainda segundo a nota, a dinâmica do jogo não foi prejudicada pelo incidente e o sinal foi retomado ao streaming.

