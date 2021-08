Atriz Priscila Fantin fala sobre sexo com o marido: "Não pode passar de dois dias sem"

Casada desde 2019 com Bruno Lopes, a atriz Priscila Fantin falou sobre o casamento e a vida com o marido. Ao ser questionada por seguidores do Instagram, que queriam saber quantas vezes por dia o casal tinha relações sexuais, a atriz abriu o jogo de forma bem descontraída.

"O que a gente gosta mesmo, quando estamos de férias, à toa, com tempo sobrando, duas a três vezes, mas com a vida correndo não pode passar de daois dias sem", contou Priscila.

Recentemente, a atriz participou do podcast "Fala, Galisteu", apresentado por Adriane Galisteu, e falou sobre a relação do marido, o também ator Bruno Lopes, com o filho Romeo, de 9 anos, fruto do seu antigo casamento com Renan Abreu. Fantin conta que a criança pediu para que o padrasto o assumisse como filho.

"A gente não forçou nada em momento algum. A gente nem pensava em se casar. A gente estava namorando, mas já era uma relação muito profunda desde o começo. O Romeo foi se aproximando do Bruno de forma muito natural, com muita confiança. Com o Bruno, ele sentia segurança desde o começo", revelou durante a participação no podcast.

