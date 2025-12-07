Tainá Militão encontra câmera camuflada apontada para sua casa

Tainá Militão encontra câmera camuflada apontada para sua casaInfluenciadora relata susto em Madrid; saiba como vizinho descobriu câmera escondida voltada para a residência da família
A influenciadora Tainá Militão viveu momentos de tensão após um vizinho localizar uma câmera camuflada voltada diretamente para a casa onde ela mora com o marido, o jogador Éder Militão, e os filhos, na Espanha.
O aparelho foi encontrado nesse sábado, 6, em Madrid, e provocou forte preocupação na família. Segundo Tainá, o vizinho caminhava pela calçada quando percebeu algo estranho no alto de uma árvore em frente ao portão da propriedade.
Envolta em material verde, a câmera estava escondida entre os galhos, como se tivesse sido especialmente colocada para não ser vista. “Coisa de filme de terror. Fiquei com medo”, relatou a influenciadora nos stories do Instagram.
Vizinhos e polícia agiram após o alerta
Assim que a descoberta foi comunicada, a polícia foi acionada e equipes de bombeiros estiveram no local para auxiliar na retirada e verificação do equipamento.
Tainá afirmou ter ficado “incrédula” ao perceber que alguém precisou subir até a mata em frente à casa para instalar o dispositivo de vigilância clandestino.
A influenciadora explicou que tanto ela quanto o vizinho tentarão analisar as imagens captadas pelas câmeras de segurança das residências para identificar quem instalou o aparelho. "A gente vai tentar descobrir pelas câmeras da nossa casa e do vizinho quem plantou isso lá, mas que doideira", disse.