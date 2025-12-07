Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tainá Militão encontra câmera camuflada apontada para sua casa

Influenciadora relata susto em Madrid; saiba como vizinho descobriu câmera escondida voltada para a residência da família
Autor Izabele Vasconcelos
A influenciadora Tainá Militão viveu momentos de tensão após um vizinho localizar uma câmera camuflada voltada diretamente para a casa onde ela mora com o marido, o jogador Éder Militão, e os filhos, na Espanha.

O aparelho foi encontrado nesse sábado, 6, em Madrid, e provocou forte preocupação na família. Segundo Tainá, o vizinho caminhava pela calçada quando percebeu algo estranho no alto de uma árvore em frente ao portão da propriedade.

Envolta em material verde, a câmera estava escondida entre os galhos, como se tivesse sido especialmente colocada para não ser vista. “Coisa de filme de terror. Fiquei com medo”, relatou a influenciadora nos stories do Instagram.

Vizinhos e polícia agiram após o alerta

Assim que a descoberta foi comunicada, a polícia foi acionada e equipes de bombeiros estiveram no local para auxiliar na retirada e verificação do equipamento.

Tainá afirmou ter ficado “incrédula” ao perceber que alguém precisou subir até a mata em frente à casa para instalar o dispositivo de vigilância clandestino.

A influenciadora explicou que tanto ela quanto o vizinho tentarão analisar as imagens captadas pelas câmeras de segurança das residências para identificar quem instalou o aparelho. “A gente vai tentar descobrir pelas câmeras da nossa casa e do vizinho quem plantou isso lá, mas que doideira”, disse.

