Tainá Militão encontra câmera camuflada apontada para sua casa

A influenciadora Tainá Militão revelou ter encontrado uma câmera camuflada apontada para sua casa em Madrid após ser alertada por um vizinho que caminhava pelo local / Crédito: Reprodução/Instagram @tainamilitao

A influenciadora Tainá Militão viveu momentos de tensão após um vizinho localizar uma câmera camuflada voltada diretamente para a casa onde ela mora com o marido, o jogador Éder Militão, e os filhos, na Espanha. O aparelho foi encontrado nesse sábado, 6, em Madrid, e provocou forte preocupação na família. Segundo Tainá, o vizinho caminhava pela calçada quando percebeu algo estranho no alto de uma árvore em frente ao portão da propriedade.

Envolta em material verde, a câmera estava escondida entre os galhos, como se tivesse sido especialmente colocada para não ser vista. "Coisa de filme de terror. Fiquei com medo", relatou a influenciadora nos stories do Instagram. Vizinhos e polícia agiram após o alerta Assim que a descoberta foi comunicada, a polícia foi acionada e equipes de bombeiros estiveram no local para auxiliar na retirada e verificação do equipamento. Tainá afirmou ter ficado "incrédula" ao perceber que alguém precisou subir até a mata em frente à casa para instalar o dispositivo de vigilância clandestino.