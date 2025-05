Esposa de Militão,Tainá Castro explica como o zagueiro lida com sua exposição nas redes sociais

Assim, durante um bate-papo de Tainá com seus seguidores em uma das suas redes sociais, ela respondeu a curiosidade de uma delas: como Éder Militão lida com a vida de influencer dela e se ele a apoia.

Tainá Castro, esposa de Éder Militão , do Real Madrid, vive uma vida diferente da do jogador de futebol nas redes sociais. O zagueiro quase não aparece, enquanto ela é influencer.

Dessa forma, Tainá explicou que respeitando a individualidade de cada um e também como casal, o jogador não se importa. Além disso, afirmou que o zagueiro é a pessoa que mais dá apoio a ela na vida.

“Eu sinto que ele é um dos meus maiores apoiadores. Eu consegui ver isso nitidamente. O primeiro “Tá na Cozinha” que eu gravei, ele foi ver o vídeo de como tinha ficado. E aí o brilho no olho dele me olhando fazendo aquilo, eu senti, eu já sabia que ele me apoiava. Senti que ele realmente estava gostando de me ver ali. Assim, eu acho que eu respeito muito o limite dele, até porque eu também já fui mais low profile. Então, eu sei que às vezes é chato, tem que gravar, então eu acho que respeitando a intimidade dele, como pessoa e a nossa como casal, eu acho que para ele está tudo certo. E realmente, ele hoje é o meu maior apoiador, não só na vida de influencer, em tudo que eu faço”, disse.