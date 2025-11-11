Após vídeo de Virginia com personal repercutir, Vini Jr exclui foto com namorada

Atacante da Seleção apaga compartilhamento de registro que Virginia decide publicar com o intuito de desmentir um suposto fim do relacionamento / Crédito: Jogada 10

Depois de Virginia publicar uma foto ao lado de Vini Jr na tentativa de refutar as especulações de que houve uma separação do casal, o relacionamento voltou a ganhar destaque. Isso porque o atacante da Seleção Brasileira decidiu excluir o compartilhamento do registro antes do limite disponível de 24h nos stories. Desta forma, há rumores de que o camisa 7 do Real Madrid se incomodou com a repercussão do vídeo em que a namorada recebe tratamentos de seu personal trainer. Assim, a apresentadora preferiu fazer uma postagem ao lado do astro em um momento de afeto em que estão abraçados. A intenção foi acabar com as especulações que os dois teriam terminado, de maneira surpreendente. Com isso, a produtora de conteúdo escolheu uma legenda carinhosa para o post.

“Já começando a semana com muita saudade”, frisou Virginia. A resposta da influenciadora veio após começo dos rumores da separação de Vini Jr, já que ela publicou um story em que afirma ser “mãe solteira de três”. A atitude provocou susto e os internautas passaram a compartilhar o registro e criarem hipóteses. No entanto, a assessoria da apresentadora garantiu que o namoro deles permanece intacto. Atitudes opostas de Vini Jr O atacante do Real Madrid costuma prezar pela discrição em sua vida pessoal. Portanto, a decisão em republicar em seu perfil no Instagram junto de emojis de coração causou surpresa. Entretanto, poucas horas depois, outro conteúdo em que Virginia recebe um tratamento com massagens de seu novo personal trainer depois de um treino ganhou notoriedade.

“Isso aqui é para quê?”, questiona Virginia no registro. Na sequência, o profissional de educação física esclareceu a dúvida da apresentadora. “Dar uma relaxada na sua musculatura”, respondeu o personal.

Posteriormente, a produtora de conteúdo em tom de descontração perguntou. “Depois uma banheirinha de gelo será?”, declarou Virginia. Até que o profissional de educação física manteve o discurso.

“Banheirinha de gelo, sauninha”, finalizou o personal trainer. Depois do novo capítulo do relacionamento do jogador da Seleção e a influenciadora, usuários da internet deram suas opiniões. “Ele mordendo os lábios”, observem um internauta. “Cuidado hein, Vini”, alertou outro “Eu já vi isso em algum lugar”, refletiu o terceiro. “Desnecessário”, avaliou mais um. “Suspeito”, classificou uma quarta pessoa