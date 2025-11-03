Jennifer Aniston assume relacionamento com o coach Jim Curtis

A atriz Jennifer Aniston publicou uma foto junto de Jim Curtis em homenagem ao aniversário de 50 anos do coach e hipnoterapeuta neste domingo, 2. "Feliz aniversário, meu amor", dizia a legenda do post nas redes sociais de Aniston.

Os dois foram vistos juntos pela primeira vez em julho deste ano durante viagem a Espanha junto com o ator Jason Bateman, que fez par romântico de Jennifer Aniston no filme "Coincidências do Amor".

O casal também foi flagrado em agosto em um encontro duplo com Courteney Cox, co-protagonista da série Friends ao lado de Aniston, e seu namorado, o cantor irlandês Johnny McDaid.

Em carrossel de fotos publicado no dia 7 de setembro, foi possívle vislumbrar um homem de costas para a câmera, de frente para o mar, que parece ser Jim Curtis. O post realizado na noite de domingo oficializa os rumores de envolvimento entre a atriz e o coach.

Jennifer Aniston e "The Morning Show"

Jennifer Aniston está no ar em "The Morning Show", série que mostra os bastidores e disputas de poder em um famoso telejornal estadunidense, dividindo o protagonismo com Reese Witherspoon.