Amigo de Virginia, irmão de Vini Jr trabalha no instituto do craque e joga futebol

Irmão do astro, Netinho, de apenas 18 anos, é o parente do atacante com maior intimidade na atualidade com Virginia

O episódio mais recente foi a partida de beach tennis que Netinho e Virginia jogaram, na última terça-feira (14), na casa de luxo de Vini Jr, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Tainá Militão, esposa do zagueiro Éder Militão, parceiro de Real Madrid do astro, também participou. O irmão do craque, aliás, veio ao Rio de Janeiro para fazer companhia à apresentadora, que se instalou no imóvel.

O irmão de Vini Jr, José Oliveira Neto, o Netinho, demonstra ser o principal apoiador de um suposto relacionamento do atacante com Virginia. Afinal, entre os familiares do jogador, ele é o mais próximo da empresária, além de ter uma intimidade cada vez maior. Isso porque os dois constantemente são vistos juntos e se tornaram parceiros.

No começo de setembro, já havia uma demonstração que Netinho estava íntimo da empresária e possível cunhada. Isso porque ele publicou uma foto somente para amigos mais próximos nas redes sociais em que está com Virginia e suas filhas, Maria Alice e Maria Flor. A ligação que eles aparentaram construir provocou impacto, já que Netinho escolheu legenda em que as definiu como “família”. Inclusive, eles estavam na mansão do jogador no Rio de Janeiro.

Até o começo do ano passado, o irmão de Vini Jr tentava seguir a mesma carreira. Ele integrava o elenco profissional do Boavista, onde atuou na base. Na ocasião, Netinho admitiu que o atacante era sua principal referência, além de receber diversos conselhos do craque. Além de bastante incentivo, porém sem a exigência de ter que exercer a mesma profissão.

No atual cenário, Netinho não tem vínculo com nenhum clube. Além disso, mora com seu irmão e familiares em Madri e é funcionário do instituto do camisa 7.