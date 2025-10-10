Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Indireta? Virginia posta vídeo com música após gol de Vini Jr pelo Brasil

Indireta? Virginia posta vídeo com música após gol de Vini Jr pelo Brasil

Influenciadora e jogador da Seleção Brasileira terminaram affair nesta semana; Eles estavam se conhecendo desde setembro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O gol de Vini Jr na vitória por 5 a 0 do Brasil contra a Coreia do Sul em um amistoso nesta sexta-feira (10) fizeram internautas suspeitarem de uma possível indireta de Virginia para o jogador nas redes sociais. Aliás, o desempenho do atacante na partida fez o nome da influenciadora bombar na internet durante o jogo. Os dois viveram um rápido affair recentemente. 

Vini entrou em campo pela primeira vez após uma semana agitada na sua vida pessoal. Na segunda-feira (6), ele postou o primeiro vídeo ao lado de Virginia nas redes sociais. Os rumores de um possível affair entre os dois estavam fortes há alguns meses.

No entanto, logo após a aparição, a modelo Day Magalhães revelou que encontrou o jogador e mantinha conversas, inclusive enquanto ele estava com a influenciadora. Dessa forma, Virginia confirmou que eles estavam se conhecendo, mas que havia terminado o seu affair com o jogador.

Após o gol de Vini Jr na partida do Brasil, Virginia postou um vídeo nas redes sociais indo treinar com a sua amiga e cantando a música “Desocupa”, de Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe.

A influenciadora em seus story no Instagram cantou trecho da música “Desocupa”, de Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe.

Via: @itatiaia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

vini jr

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar