Indireta? Virginia posta vídeo com música após gol de Vini Jr pelo Brasil

Indireta? Virginia posta vídeo com música após gol de Vini Jr pelo BrasilInfluenciadora e jogador da Seleção Brasileira terminaram affair nesta semana; Eles estavam se conhecendo desde setembro
O gol de Vini Jr na vitória por 5 a 0 do Brasil contra a Coreia do Sul em um amistoso nesta sexta-feira (10) fizeram internautas suspeitarem de uma possível indireta de Virginia para o jogador nas redes sociais. Aliás, o desempenho do atacante na partida fez o nome da influenciadora bombar na internet durante o jogo. Os dois viveram um rápido affair recentemente.
Vini entrou em campo pela primeira vez após uma semana agitada na sua vida pessoal. Na segunda-feira (6), ele postou o primeiro vídeo ao lado de Virginia nas redes sociais. Os rumores de um possível affair entre os dois estavam fortes há alguns meses.
No entanto, logo após a aparição, a modelo Day Magalhães revelou que encontrou o jogador e mantinha conversas, inclusive enquanto ele estava com a influenciadora. Dessa forma, Virginia confirmou que eles estavam se conhecendo, mas que havia terminado o seu affair com o jogador.
Após o gol de Vini Jr na partida do Brasil, Virginia postou um vídeo nas redes sociais indo treinar com a sua amiga e cantando a música “Desocupa”, de Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe.
Virginia manda suposta indireta para Vini Jr após atacante marcar contra a Coreia do Sul.
A influenciadora em seus story no Instagram cantou trecho da música “Desocupa”, de Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe.
Via: @itatiaia