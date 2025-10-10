Indireta? Virginia posta vídeo com música após gol de Vini Jr pelo Brasil

O gol de Vini Jr na vitória por 5 a 0 do Brasil contra a Coreia do Sul em um amistoso nesta sexta-feira (10) fizeram internautas suspeitarem de uma possível indireta de Virginia para o jogador nas redes sociais. Aliás, o desempenho do atacante na partida fez o nome da influenciadora bombar na internet durante o jogo. Os dois viveram um rápido affair recentemente.

Vini entrou em campo pela primeira vez após uma semana agitada na sua vida pessoal. Na segunda-feira (6), ele postou o primeiro vídeo ao lado de Virginia nas redes sociais. Os rumores de um possível affair entre os dois estavam fortes há alguns meses.