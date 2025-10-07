Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Thainá Gonçalves vence segunda edição de 'Estrela da Casa'

Novo reality musical da Globo, segunda temporada de 'Estrela da Casa' finaliza com Thainá Gonçalves como campeã
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO Autor
Tipo Notícia

Renovado para 2026, o reality musical Estrela da Casa exibiu sua final na segunda-feira, 7. Thainá Gonçalves, do Rio de Janeiro, vence segunda edição do programa da Globo e leva prêmio de R$ 1.120.000.

Leia no O POVO+ | Confira histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

A cantora gospel e backing vocal apresentou as músicas "O Maior Vilão Sou Eu", de Sarah Beatriz, e "That's What Friends Are For", conhecida na voz de Dionne Warwick. De 33 anos, Thainá Gonçalves começou a cantar na infância e começou a se dedicar à música como carreira profissional há três anos.

Confira trecho da apresentação

Entre os finalistas da competição, estavam também Hanii, Juceir Jr e Daniel Sobral. Eles ganharam o segundo, terceiro e quarto lugar, respectivamente. "Eu não esperava. Eu estava esperando ouvir o nome do Hanii", disse a campeã após o anúncio de sua vitória.

Eleita pelo voto do público, a conta foi feita a partir da soma de três notas. Os finalistas fizeram duas apresentações na final e uma no sábado, 4. No ranking final, Thainá tornou-se campeã com 28,09% dos votos.

Além do prêmio em dinheiro, ela assina contrato com a Universal Music e ganha gerenciamento de carreira e turnê nacional. Thainá já trabalhou como backing vocal da cantora de samba e pagode Thais Macedo e para o DVD do trapper Filipe Ret.

