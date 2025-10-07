Thainá Gonçalves vence segunda edição de 'Estrela da Casa'Novo reality musical da Globo, segunda temporada de 'Estrela da Casa' finaliza com Thainá Gonçalves como campeã
Renovado para 2026, o reality musical Estrela da Casa exibiu sua final na segunda-feira, 7. Thainá Gonçalves, do Rio de Janeiro, vence segunda edição do programa da Globo e leva prêmio de R$ 1.120.000.
A cantora gospel e backing vocal apresentou as músicas "O Maior Vilão Sou Eu", de Sarah Beatriz, e "That's What Friends Are For", conhecida na voz de Dionne Warwick. De 33 anos, Thainá Gonçalves começou a cantar na infância e começou a se dedicar à música como carreira profissional há três anos.
Confira trecho da apresentação
Entre os finalistas da competição, estavam também Hanii, Juceir Jr e Daniel Sobral. Eles ganharam o segundo, terceiro e quarto lugar, respectivamente. "Eu não esperava. Eu estava esperando ouvir o nome do Hanii", disse a campeã após o anúncio de sua vitória.
Eleita pelo voto do público, a conta foi feita a partir da soma de três notas. Os finalistas fizeram duas apresentações na final e uma no sábado, 4. No ranking final, Thainá tornou-se campeã com 28,09% dos votos.
Além do prêmio em dinheiro, ela assina contrato com a Universal Music e ganha gerenciamento de carreira e turnê nacional. Thainá já trabalhou como backing vocal da cantora de samba e pagode Thais Macedo e para o DVD do trapper Filipe Ret.