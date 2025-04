Dom: conheça o reallity de música gospel e veja quando será final

A terceira temporada do Dom Reality busca revelar novos talentos da música gospel no Brasil. Com exibição semanal, sempre às quintas-feiras, às 20h, os episódios são transmitidos pelo canal oficial no YouTube e na Pluto TV, no canal Inspiração.

A grande final está marcada para o dia 8 de maio, em São Paulo, com evento ao vivo e aberto ao público. A entrada será solidária: basta levar 1kg de alimento não perecível. O local da final será a Igreja M3MA, localizada na Rua Sérgio Tomás, 204, com abertura dos portões às 18h.