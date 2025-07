Nattan e Rafa Kalimann compram R$10 mil em livros de 'decoração'

O casal Nattan e Rafa Kalimann está se preparando para dar início à nova fase da vida dos dois. Futuros pais de Zuza, prevista para nascer daqui a quatro meses, o cantor cearense e a influenciadora aproveitaram o fim de semana para montar a decoração da nova casa.

“Viemos na livraria comprar livros decorativos para casa. Eu surto com esse rolê”, comentou Rafa, em publicação no story do Instagram. Em busca de mobílias para a residência em um shopping de São Paulo, o casal escolheu livros diversos para usar de “decoração” no novo espaço da família.