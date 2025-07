Fã invade palco e derruba Walkyria Santos, ex-Magníficos, durante show

A cantora Walkyria Santos passou por um susto durante sua apresentação no último sábado, 12, no Arraiá Balançando a Rede, na cidade de São Bento, no sertão da Paraíba.

O incidente ocorreu em um momento de pausa do show, quando o admirador subiu repentinamente no palco e agarrou a artista.

Ingressou no grupo em 1995, com apenas 17 anos, e permaneceu até 2000. Após um período afastada, retornou à banda em 2006, onde permaneceu até 2014.

Com sucessos como "Me Usa" e "Verdadeiro Amor", a cantora marcou uma geração e ajudou a consolidar o gênero no Nordeste. Hoje, segue carreira solo e continua fazendo shows por todo o Brasil, com um repertório que mescla hits antigos e músicas inéditas.