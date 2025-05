Marrone cai do palco e bate a cabeça durante show em Goiânia

Na noite de sábado, 10, o cantor sertanejo Marrone, de 60 anos, caiu do palco durante apresentação em Goiânia.

Segundo Bruno, parceiro de dupla do sertanejo, Marrone teria se distraído e não teria percebido o fim da plataforma. Na queda, o cantor teria batido com a cabeça no chão de concreto do Centro Cultural Oscar Niemeyer.