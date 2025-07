Astro do rock, Jack White, ganha seu primeiro celular aos 50 anos

Considerado um dos maiores nomes do rock contemporâneo, Jack White, brincou com os fãs após receber o presente: "acabou para mim'

Segundo o músico, a decisão de entrar para o mundo da tecnologia veio após muita insistência de sua esposa, a também cantora Olivia Jean, com quem é casado desde 2022. Até então, era ela quem cuidava das postagens nas redes sociais do marido.

Considerado um dos maiores nomes do rock contemporâneo, Jack White surpreendeu os fãs ao anunciar que agora é dono de um celular pela primeira vez. A revelação foi feita por meio de uma publicação em seu perfil no Instagram.

Jack White também confessou que tentou adiar ao máximo essa realidade. Durante muito tempo, achou que conseguiria viver sem um celular, mesmo sendo uma figura ativa na cena musical. No entanto, reconheceu que a rotina de um artista atualmente é cada vez mais dependente de aplicativos e dispositivos eletrônicos.

Na mesma publicação, o cantor brincou sobre os desafios de viver sem um celular em pleno século 21. “Venho dizendo que os meus dias estavam contados há anos. Não posso ouvir a minha música no meu carro, não posso estacionar sozinho num estacionamento por causa de QR codes, e acho que a Olivia decidiu ser gentil e me tirou da miséria da tecnologia!”, disse bem-humorado.

Entre 1997 e 2011, Jack White liderou a influente banda The White Stripes, ao lado de sua ex-mulher Meg White. Atualmente segue em carreira solo, tendo lançado seu álbum mais recente, "No Name", em 2024.