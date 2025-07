Esposa de Paulo Betti foi pedida em casamento em ato contra Bolsonaro

Os dois ficaram noivos em 2021, quando Paulo Betti pediu Dadá em casamento durante uma manifestação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro , no Rio de Janeiro.

Dadá Coelho compartilhou fotos de um ensaio sensual em suas redes sociais na última quinta-feira, 10. A atriz e comediante de 53 anos está em um relacionamento com Paulo Betti desde 2015 e foi fotografada por Maria Ribeiro. Ela conta que não consegue dormir de tão feliz que ficou com o resultado das imagens.

"Eu falei que a minha vida toda foi um ensaio para encontrá-lo", disse a artista em entrevista ao Splash Uol. Em mensagem para a fotógrafa, Dadá revelou que Paulo "pirou" quando viu o ensaio fotográfico. "Interna ele", brincou.

Quem é Dadá Coelho

Comediante, atriz e jornalista, Dadá Coelho participou da novela “Flor do Caribe” (2013), na Globo. Dois anos depois chegou a integrar a bancada do programa “Amor&Sexo” e em 2016 comandou os boletins do BBB 16.

Foi roteirista dos filmes “Tudo Por um Pop Star” (Thalita Rebouças) e “Lucicreide vai pra Marte” (Fabiana Karla). Ela atuou nos longas “Correndo Atrás” (Helio de La Peña e Jeferson De) e “Vovó Ninja” ao lado de Glória Pires (Bruno Barreto).