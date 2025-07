Wolf Maya reflete sobre sexualidade: ‘Isso não deveria importar’

Diretor de "A Viagem", Wolf Maya falou que convive "muito bem com" a sexualidade aos 71 anos

Responsável por inúmeros sucessos da televisão nacional , como “Barriga de Aluguel” (1990), “Senhora do Destino” (2004), “Cobras & Lagartos” (2006), “Duas Caras” (2007) e “Amor à Vida” (2013), o diretor Wolf Maya comentou sobre sua sexualidade.

Sem dar rótulos às relações pessoais que teve durante a vida, o artista declarou, à Veja, ser mais “homoafetivo do que homossexual”. Pai de duas filhas, Maria e Manu Maya, Wolf também teve relacionamentos com homens, como o ator Marco Nanini, que recordou o romance em sua biografia.

“Essa relação da sexualidade comigo é resolvida há muito tempo, por mais que hoje seja uma bissexualidade. Sem dúvida, acho que o ser humano naturalmente é bissexual”, afirmou Wolf.

Atualmente com 71 anos de idade, o diretor de “A Viagem”, que está em reprise na TV Globo, acrescentou: “Declarar isso [a bissexualidade] significa assinar um termo de sexualidade particular. A minha sexualidade não interessa, convivo muito bem com ela. Sou feliz”.