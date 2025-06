Ludmilla expulsa homem de show após confusão; 'ali o careca, segura'

Cantora exigiu que o agressor fosse retirado do local e reforçou política de respeito

O que era para ser mais uma noite de festa virou palco de um episódio de "intolerância zero" à violência. Durante sua apresentação da turnê “Numanice” em Porto Alegre (RS), no último fim de semana, Ludmilla parou o show ao identificar um homem iniciando uma briga no meio da plateia.

Sem hesitar, a cantora exigiu a retirada imediata do agressor e demonstrou firmeza ao reforçar que esse tipo de comportamento não é bem-vindo em seus eventos.