MC Guimê revela possíveis nomes para o primeiro filho com Fernanda Stroschein

O cantor MC Guimê, de 32 anos, e sua parceira Fernanda Stroschein, 32, estão à espera do primeiro filho. O casal, que anunciou a gravidez no início de maio, já começou a pensar nos nomes do bebê, mesmo antes de saber o sexo.

Neste domingo, 15, Guimê e Fernanda publicaram um vídeo divertido nas redes sociais, no qual participam de uma dinâmica estourando bexigas com diferentes nomes. Entre as opções para nomes de meninos estavam: Davi, Emanuel e Guilherme. Para as meninas, Madalena, Yarin e Serena.