Demi Lovato e Jordan Jutes se casam em cerimônia na Califórnia

A cantora Demi Lovato se casou no domingo, 25, com o músico Jordan Jutes. Oficialmente juntos desde 2022, o casal de artistas realizou uma cerimônia íntima que reuniu familiares e amigos próximos na Califórnia.

À Vogue, Demi compartilhou algumas imagens do vestido de noiva, assinado por Vivienne Westwood. A ex-artista da Disney usou duas produções da grife britânica: uma para a troca de votos e outra para a recepção dos convidados.

“Quando eu estava pensando sobre o estilo de vestido que eu queria, muitas vezes me peguei voltando aos designs de Vivienne - especificamente como as silhuetas realmente complementam as curvas do seu corpo e seu uso de espartilhos”, comentou Demi em entrevista à revista.

Noivos desde dezembro de 2023, Demi e Jutes se conheceram durante a produção de “Holy Fvck”, álbum da cantora, lançado em 2022. Nascido no Canadá, Jutes é o nome artístico de Jordan Lutes. Cantor e compositor, o músico passa pelos gêneros R&B, soul, indie, hip-hop e rap.