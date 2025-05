Brunna Gonçalves e Ludmilla se preparam para o nascimento de Zuri

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em publicação no Story do Instagram, Brunna compartilhou os itens do enxoval, com fraldas de cores claras e estampas discretas.

Sem data confirmada para o nascimento da criança, a previsão, de acordo com a cantora carioca, é que ela seja do signo de touro, podendo nascer até o dia 20 deste mês.