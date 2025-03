PS3 recebe atualização inesperada quase 19 anos após seu lançamento

O PlayStation 3 (PS3), com quase 19 anos de seu lançamento, recebeu uma nova atualização de sistema em 2025 / Crédito: Divulgação/ Sony

A Sony lançou uma nova atualização para o software do sistema do PlayStation 3 (PS3) no dia 5 de março de 2025. A versão 4.92 melhora o desempenho do leitor de Blu-ray do console, que completa 19 anos de seu lançamento em 2025. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Apesar de ter sido lançado em 2006, o PS3 ainda recebe atualizações constantes. A Sony parece ter implementado um padrão de atualização de software do sistema do PS3 aproximadamente uma vez por ano, por volta do final de fevereiro ou início de março.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As versões 4.90 e 4.91 foram lançadas em 28 de fevereiro de 2023 e 27 de fevereiro de 2024, respectivamente. Ambos tinham como foco a melhoria do desempenho do sistema.

Atualização do PS3: melhorias

No X, a conta Ask PlayStation anunciou a nova atualização do PS3 e direcionou os jogadores para o site oficial do PlayStation. A Sony informa que 200 MB de espaço livre são necessários no disco rígido do sistema para baixar a versão 4.92. A empresa também destaca a atualização da chave de criptografia do Blu-ray player para garantir a continuidade da reprodução de discos. Com Rayssa Leal e pista no Brasil, Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 é anunciado; VEJA



A versão 4.92 inclui uma nota de atualização tradicional, vaga e genérica: “Esta atualização de software do sistema melhora o desempenho do sistema”, já familiar para todos os donos de PS3, antigos e atuais. No entanto, esta atualização também renova a chave de criptografia do Blu-ray do console, o que significa que a instalação do novo software é essencial para aqueles que desejam continuar utilizando o PS3 para reproduzir discos Blu-ray. Atualização do PS3: popularidade e público

Mesmo após 19 anos de seu lançamento, o PS3 ainda mantém certa popularidade. Em 2021, a Sony anunciou o fechamento da loja online do console, mas reverteu sua decisão após forte evidência da comunidade.

Atualmente, a loja do PS3 ainda pode ser acessada. No entanto, por razões de segurança, a Sony removeu a opção de pagamento via cartão de crédito e PayPal, exigindo que os usuários recarreguem suas carteiras por meio de vales-presente. Um dos fatores que contribuem para a longevidade do PS3 é sua capacidade de rodar jogos mais antigos. Qual o preço do GTA 6? Analista traz uma expectativa e preocupa gamers; ENTENDA