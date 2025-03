Fiuk compôs novo hit de J. Eskine? Entenda participação do cantor

Fiuk comemorou nas redes sociais o sucesso de música viral de J. Eskine nas redes sociais; entenda relação do cantor com o novo hit

Viralizado nas redes sociais com a canção "Resenha do Arrocha", J. Eskine retona às paradas musicais novamente com o hit "Mãe Solteira". A canção ganhou ainda mais repercussão com uma publicação do cantor Fiuk no sábado, 8, afirmando que é compositor do sucesso.



Além do Gângster do Arrocha, a canção tem interpretação de MC G15, DG, Batidão Stronda e MC Davi. Este último, no entanto, se manifestou neste domingo, 16, negando que Fiuk tenha sido o compositor da música.