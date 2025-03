Cleo Pires e Fiuk comentam sobre pais famosos: 'Difícil no começo'

Durante participação no quadro "Batalha do Lip Sync", do Domingão com Huck, Cleo Pires e Fiuk falaram sobre relação com pais famosos e carreira

Os irmãos Cleo Pires e Fiuk participaram neste domingo, 9, do quadro “Batalha do Lip Sync” , do programa Domingão com Huck, e durante a participação, falaram sobre a introdução na vida artística e o sentimento de serem filhos de figuras públicas - os "nepo babies", como chamam.

Ela é filha da atriz Glória Pires e do cantor Fábio Jr . e assim como os pais, caminhou para uma carreira artística, se lançando em trabalhos como atriz e cantora. “Mas de fato, no início, eu tinha muita gana de fazer as coisas do meu jeito, com meu nome. Por mim. Então, fico tranquila com isso”, continua.

“ Foi um processo meio difícil no começo , e quando você olha uma família famosa, são pessoas, tem defeitos”, relata. E continua: “E, às vezes, você vê as qualidades, mas a pessoa tem mais defeitos ainda”.

Fiuk também falou sobre ter como pai um cantor famoso. Filho de Fábio Jr. com a artista plástica Cristina Kartalian, ele disse ter enfrentados alguns desafios no começo da carreira por ser herdeiro de uma pessoa conhecida.

Batalha do Lip Sync

Os irmãos se enfrentaram no “Batalha do Lip Sync”, do Domingão com Huck. No primeiro round do quadro, Fiuk escolheu homenagear o cantor Roberto Carlos, dublando a música “Emoções” e usando um figurino inspirado na capa de um álbum do artista.

Cleo Pires também ficou no MPB, escolhendo a artista Marina Lima para dublar. A faixa que tomou conta do palco foi “Uma noite e meia”, que conquistou o público.

No round final, Fiuk apareceu no palco caracterizado de Mick Jagger. A música escolhida para a homenagem foi “(I Can’t Get No) Satisfaction”, do grupo Rolling Stones.