Nova versão de Resenha do Arrocha é criticada na internet; compare

O cantor J. Eskine foi ao programa ‘Domingão com o Huck’ e apresentou o hit ‘Resenha do Arrocha’ numa versão adaptada

Conhecido por ter criado uma dos hits de Carnaval de 2025, J. Eskine apresentou a canção "Resenha do Arrocha" no programa ao vivo "Domingão com o Huck" no último final de semana. A música, no entanto, ganhou versão censurada para a TV.

“Solta a carta baralho, tigrinho, filho me ajuda/ Para eu pegar o meu dinheiro e banhar umas quatro tchucas ”, cantou o gângster do arrocha, como é conhecido o artista.

Primeiramente, vou lançar um pronunciamento aqui antes, né Que na Bahia o que bate é maluquice Então, eu vou lançar de maluquice aqui Se for pra me escutar e levar a sério, nem escute É, a parada é essa Eskine, o gângster do arrocha Bota a peça pra cima, tô brincando, calma É arrocha, vamo simbora Alô, Levi, alô, DDL, assim, ó Ó, pega!

Faz um passinho do romano, mais aquela sarrada no ar Faz um passinho do romano, faz aquela sarrada no ar Faz um passinho do romano, mais aquela, vai Tchu, ei Tchu-tchu-tchu-tchu Faz um passinho do romano, mais aquela sarrada no tchu Tchu-ru-tchu-tchu Faz um passinho do romano, mais aquela sarrada no tchu (ei) Tchu-ru-tchu-tchu

Assim, ó, papo de cria Ela roça no pau, roça no pau Não me leve a mal, não me leve a mal Toma sequência (eita), sequência de pau, sequência de pau Sequência de pau, toma sequência (ih), sequência tome Sequência de pau (arrocha), sequência de pau É o naipe com arrocha, vai, oh, sequência de pau

Bota assim, ó, berg

Se te boto na cama te soco a banana, o que é que tu faz?

Eu te boto na cama, te soco a banana, o que é que tu faz?

Me bo— (ó, lá ele)

Te boto, vai (toma)

Te boto, tu vai, te boto, tu vai

Ui, vai ser só pau nas candjanga

Só pau nas candjanga, vai ser só pau nas candjanga

Rala a xereca no Playba

Calma, vida, tá de boa

Rala a xereca no Laizzão

Calma, vida, tá de boa

Rala a xereca no Donk

Calma, vida, tá de boa

Rala a xereca no Alê

Calma, vida, tá de boa

Vá-vá-vá-vá-vá-vá, tá de boa

Rala a xerequinha no coroa, porra, no coroa

Rala no coroa, porra, no coroa

Joga no coroa, porra, no coroa

É

Quando eu transo com ela é uma zoada do carai

A noite toda é uma zoada do carai

Quando eu pego de jeito é uma zoada do carai

A noite toda é uma zoada do

Ela quer pegar na minha espada, ela quer pegar na minha

Chegou sexta-feira, é dia de se alinhar

Pega o barbeador e começa a raspar

Deixa eu ver, deixa eu ver se tá lisinha

Deixa eu ver, deixa eu ver, tá raspa—

Hum, deixa eu ver se tá lisinha, deixa eu ver, e tá raspa

Deixa eu ver se tá lisinha, deixa eu ver, e tá raspa

Deixa eu ver se tá lisinha, deixa eu ver, e tá raspada

Deixa eu ver se tá li—, deixa eu ver, tá raspadinha

Resenha do Arrocha (Versão light)

Versão light viu?

Primeiramente querendo pronunciar

Que na Bahia o que bate é maluquice

Então eu vou lançar de maluquice assim ó

Se for pra me escutar e levar a sério, nem escute, viu

Essas crianças vai dar pra escutar, viu

J. Eskine, o gangster do arrocha

Bota pra oh, bota o brinquedo pra cima e arrocha

Vamos simbora viu

Alô Levinho, alô DDL, vou cantar assim agora, oh

Solta a carta, baralho

Tigrinho, vê se me ajuda

Pra eu pegar o meu dinheiro

E casar com a minha tchutchuca

Solta a carta, baralho

Tigrinho, vê se me ajuda

Pra eu pegar o meu dinheiro

E 'panhar umas, é sua vai

É vuk, vuk, vuk, vuk, na onda maluca

É vuk, vuk, vuk, vuk, ah

É vuk, vuk, vuk, vuk, na onda maluca

É vuk, vuk, solta a carta, tigrinho, vai

Assim oh, papo de cria

E ela roça no brau, roça no brau

Não me leve a mal, não me leve a

Toma, toma sequência, um, dois, três

Sequência de tchau, vai

Sequência de tchau

Oh, sequência de tchau

Sequência de tchau

Toma sequência, hei

Oh sequência, tome

Sequência de tchau, arrocha, vai

Oh sequência de tchau

O naipe com arrocha, vai

Sequência de tchau

Toma sequência

Hm, faz o passinho do romano mais aquela sarrada no ar

Faz o passinho do romano mais aquela sarrada no ar

Faz o passinho do romano, faz, aquela sarrada no ar

Faz o passinho do romano mais aquela, vai

Tchu, oh, tchu, tchu, tchu

Tchururu, vai no passinho do romano, mais aquela sarrada no tchu

Tchuru, faz no passinho do romano, mais aquela sarrada no tchu, ei

Oh tchuru, tchu, tchu

Vou lançar a gerente aqui, oh, assim, oh, oh

Dancinha do Manoel, bateu nele, invertido pro lado, parou

E naipe, tchugudu, tchugudu

Olhou pra cara da amiga, deu risada sem graça

Não quero, cala a boca agora

E teile e puxe, e pegue e naipe

E naipe, la fúria

E gera-gera, assim Albergue, vem

Boto na cama, te soco a banana, o que é que tu faz?

Se eu te boto na cama, faço a vitamina, o que é que tu faz?

Me bota, ui, lá ele

Te boto, vai

Te bota, tu vai

E ui, vai ser só tchau pras candjanga

Só tchau pras candjanga

Vai ser só tchau pras candjanga

Rala a perversa no playba

Calma, vida, 'tá de boa

Rala a perversa no Laizzão

Calma, vida, 'tá de boa

Rala a perversa no Donk

Calma, vida, 'tá de boa

Rala a perversa no Alê

Calma, vida, 'tá de boa

Vai lá mamar, vai 'tá de boa

Rala a perversinha no coroa, porra

No coroa, joga no coroa, zorra

No coroa, rala no coroa, zorra

Hm, quando eu fico com ela é uma zoada do baralho

A noite toda é uma zoada do baralho

Quando eu pego de jeito é uma zoada do baralho

A noite chegou

A note toda é uma zoada do

Ela quer pegar na minha espada, ela quer pegar na minha

Quer pegar na minha espada, ela quer pegar na minha

Chegou sexta-feira, é dia de se alinhar

Pega o barbeador, Prestobarba, e começa a raspar

Eh, propaganda não né?

Deixa eu ver se 'tá lisinha

Deixa eu ver, deixa eu ver, 'tá raspa'

Deixa eu ver se 'tá lisinha

Deixa eu ver, 'tá raspa'

Deixa eu ver 'tá lepilada

Deixa eu ver, 'tá raspa'

Versão light

Agora as criança' dá pra escutar