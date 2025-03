Amado Batista se casa com Miss Mato Grosso 51 anos mais nova

Em uma cerimônia discreta, ocorrida em um cartório, Amado Batista oficializou a união civil com Calita Franciele Miranda, Miss Mato Grosso 2024

O cantor Amado Batista e a Miss Mato Grosso 2024, Calita Franciele Miranda, se casaram no civil nesta quinta-feira, 13. A cerimônia ocorreu em um cartório do município de Água Boa, no Mato Grosso, de forma discreta. Calita tem 23 anos de idade, 51 a menos que Amado, de 74.

A miss compartilhou detalhes do momento em stories no Instagram, como o vestido escolhido (um branco de manga longa, deixando o ombro direito à mostra e com uma fenda na perna). O processo de maquiagem e penteado também foram exibidos para os seguidores.