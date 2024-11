Luan Santana e Jade Magalhães se casam em cerimônia reservada

Grávidos de Serena, Luan Santana e Jade Magalhães se casam no civil / Crédito: Reprodução/Instagram @ajademagalhaes

O cantor sertanejo Luan Santana e a influenciadora Jade Magalhães se casaram na quinta-feira, 28, em uma cerimônia reservada para família e amigos próximos. A atualização no relacionamento do casal se deu com a publicação no Instagram das fotos do momento reservado.

"É lindo ver nossos sonhos se tornando realidade!! Just married", escreveu Jade Magalhães na legenda do carrossel com as imagens. Oficializando a união no civil, os padrinhos do casal foram Bruna Santana, irmã do músico, e Pedro, irmão da noiva.