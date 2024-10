Fiuk posta foto misteriosa e web suspeita de namoro; saiba quem é

O ator e cantor Fiuk movimentou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 16, após publicar uma foto no Instagram em que beijava o pescoço de uma pessoa desconhecida. A postagem no Story repercutiu na internet e gerou boatos sobre quem seria a pessoa misteriosa.

Aparecendo de costas e com cabelo curto e descolorido, o nome de Chico Moedas – youtuber e ex-namorado de Luísa Sonza – chegou a ser levantado dentre as suspeitas da identidade da pessoa.

