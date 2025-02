Pesadelo na Cozinha hoje (18/02): horário, onde assistir e como será

Veja como será o episódio, qual horário começa e onde assistir ao Pesadelo na Cozinha / Crédito: Reprodução/Instagram/Pesadelo na Cozinha

O segundo episódio da nova temporada do programa "Pesadelo na Cozinha" estreia na TV nesta terça-feira, 18. O reality show acompanha 12 restaurantes à beira do colapso em busca de uma segunda chance. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Com sua abordagem firme e bem-humorada, Erick Jacquin analisa a estrutura dos estabelecimentos, identifica falhas na gestão e propõe soluções para transformar os negócios.

Nesta terça, o chef visita o "Bar do Dedé" e se depara com baratas, sujeira e mais nojeiras que provocaram ânsia de vômito no cozinheiro. Veja como será o episódio, qual horário começa, onde assistir ao programa e mais.

'Pesadelo na Cozinha': onde assistir hoje (18/02)? O Pesadelo na Cozinha vai ao ar no canal da Band, com transmissão simultânea no site da emissora, no aplicativo Bandplay e no YouTube. Mas antes de ir para a TV, os episódios são exibidos em primeira mão às sextas no streaming Max e ficam disponível para os assinantes assistirem quando quiserem. 'Pesadelo na Cozinha': que horas começa hoje (18/02)? O episódio é transmitido ao vivo durante as terças-feiras a partir das 22h30min. Já no streaming é possível acompanhar as sextas-feiras a partir das 19h.

'Pesadelo na Cozinha': como será o episódio de hoje (18/02) Erick Jacquin desembarca para resolver os problemas do “Bar do Dedé”, um estabelecimento de família em que trabalham o pai, mãe, dois filhos do casal, um cozinheiro e um garçom atrapalhado. O negócio não vai bem e a sujeira será, de longe, o pior desafio que o chef terá de ajustar. Ele até leva um porco de estimação para fazer companhia aos donos e acaba sendo xingado pelo proprietário. Além disso, as comidas sem sabor, o atendimento lento e o estoque com alimentos podres e sem validade deixam o francês com os nervos à flor da pele. Ele então propõe mudanças que vão desde a renovação do menu e o treinamento da equipe até a reforma total do local.