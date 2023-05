4 receitas à parmegiana que você precisa experimentar

A parmegiana, um clássico da cozinha italiana, conquistou o coração e o paladar de muitas pessoas ao redor do mundo. Originária da região da Emília-Romanha, na Itália, a receita tradicional era feita com berinjelas empanadas e fritas, cobertas com molho de tomate e queijo derretido. No entanto, ao longo dos anos, esse prato ganhou diversas variações, incluindo versões com frango, carne etc. A seguir, confira como preparar deliciosos pratos à parmegiana!

Bife à parmegiana

Ingredientes

5 bifes de patinho bovino

5 colheres de sopa de farinha de trigo

2 ovos batidos

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

520 g de molho de tomate

250 g de muçarela fatiada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os bifes e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em seguida, passe os bifes pela farinha de trigo, pelo ovo batido e, por último, pela farinha de rosca. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os bifes por 2 minutos. Retire com o auxílio de uma escumadeira e escorra em papel-toalha.

Em um refratário grande, coloque metade do molho de tomate, distribua os bifes, regue com o restante do molho de tomate e cubra com a muçarela. Leve ao forno médio preaquecido por 5 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

Dica: sirva com arroz e batata frita.

Frango à parmegiana

Ingredientes

2 colheres de sopa de óleo

1 cebola picada

3 e 1/2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado

200 g de requeijão cremoso

Molho

1 e 1/2 xícara de chá de molho de tomate

1 xícara de chá de muçarela ralada

ralada 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Óleo para untar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e doure levemente a cebola. Adicione o frango desfiado e refogue por 3 minutos, mexendo sempre. Retire do fogo, acrescente o requeijão, misture e reserve.

Molho

Em um refratário untado, alterne camadas de molho, frango, muçarela e queijo parmesão. Finalize com muçarela e queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a temperatura média até os queijos derreterem. Sirva em seguida.