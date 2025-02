'Pesadelo na Cozinha' hoje (11/02): horário, onde assistir e como será

A nova temporada do programa "Pesadelo na Cozinha" estreia nesta terça-feira, 11. O reality show acompanha 12 restaurantes à beira do colapso em busca de uma segunda chance.

Na estreia, o chef visita o bar “Em nome do pai” e enfrenta um desafio pela frente ao lidar com um cozinheiro temperamental. Veja como será o episódio, qual horário começa, onde assistir ao programa e mais.

O Pesadelo na Cozinha vai ao ar no canal da Band , com transmissão simultânea no site da emissora , no aplicativo Bandplay e no Youtube.

O extenso cardápio é chefiado pelo temperamental Gugu e a rotina é repleta de bagunça, discussões e nervos à flor da pele. Alterações no cardápio, treinamento da equipe e reforma no local são algumas das mudanças que o público acompanhará.

O bar e restaurante "Em nome do pai", na zona sul de São Paulo, é o estabelecimento da estreia da nova temporada de "Pesadelo na Cozinha". O dono, Cauê, pede socorro a Erick Jacquin para resolver os inúmeros problemas do restaurante, especialmente na cozinha.

“Em nome do pai” teve o início de sua trajetória no ano de 2002 com o nome de Barbolla, até o final de 2014. Com o falecimento de um dos sócios, ficou fechado durante cerca de quatro anos.

No episódio, Jacquin também tenta resgatar a identidade perdida do ambiente e todos precisam abraçar a transformação pessoal para fazer a equipe funcionar.

O filho do sócio, Cauê, não contente com o fechamento do Barbolla, deu continuidade ao trabalho do pai fazendo uma homenagem trocando o nome do estabelecimento para "Em nome do pai".

Com a visita da equipe de Jacquin, o local ganhou uma nova identidade com decorações que remetem à história do pai de Cauê.