Ilha da Tentação: quem é Montoya, participante que flagrou traição

Participante do reality na Espanha é músico e foi candidato a vereador, além de trabalhar em um hotel. Conheça o destaque do programa que viralizou testando a fidelidade de casais

Viralizaram nas redes vídeos de um participante de reality show em estado de choque ao flagrar a namorada se relacionando com outro homem. Trata-se de Montoya, apontado como um dos destaques da oitava edição espanhola de “Ilha da Tentação”. Você o conhece?

José Carlos Montoya é um espanhol de 30 anos, nascido no município de Utrera, na região da Sevilla. Atualmente, trabalha em um hotel da Espanha, mas também é um músico.

Ilha De Tentações, reality que 'testa' casais, viraliza em cena que Montoya flagra a amada, Anita. Enquanto via o chifre, ele expõe sua tristeza e, ao ver a cena esquentando, grita "te amo!" pra amada, que cavalgava em outro rapaz. O desfecho sai amanhã. https://t.co/gXKPxIgUI1

Ele que possui um single lançado sob o nome artístico DMontoya, intitulado “Vaya Tela Con La Manuela”.

Ilha da Tentação e Montoya: profissional dos realitys

A carreira de DMontoya não foi muito promissora, visto que o perfil possui pouco mais de 700 ouvintes mensais no Spotify, mas essa não foi a única profissão que o participante de “Ilha da Tentação” deixou para trás.

Montoya já se candidatou a vereador da Câmara Municipal de Utrera, por um partido local. Mas, apesar de estar em quinto lugar nas listas do partido, largou a campanha para participar do reality “El Conquistador”, responsável por uni-lo a Anita, a mulher com quem entrou em “Ilha da Tentação”.