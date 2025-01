Veja quem são os vereadores de Fortaleza que tomam posse na Câmara

As "novidades" incluem o retorno de alguns nomes envolvidos com política no passado e a estreia de outros em cargos eletivos

As eleições de 2024 para vereador provocaram renovação de 39% na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) que toma posse nesta quarta-feira, 1º de janeiro. A maioria dos que serão empossados já exerce mandato no Legislativo, mas novos personagens chegam pela primeira vez para ocupar assentos na CMFor .

Priscila Bezerra da Costa é vereadora e tem perfil conservador. Defende pautas da “família e a defesa da vida”, e se posiciona contra questões do aborto e uso de drogas. Trabalhou no rádio, na TV e também como assessora de imprensa. É um dos principais nomes ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Ceará. Em 2024 foi a vereadora mais votada, com 36,2 mil votos.

Vereador de Fortaleza, Gabriel é biólogo e mestre em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal do Ceará (UFC). O vereador defende o ambientalismo popular como principal ferramenta de transformação da sociedade. Em 2024 foi o segundo mais votado, com 30,6 mil votos.

Bella foi a candidata a vereadora estreante mais bem votada de Fortaleza, com grande investimento do PL. Este é o primeiro pleito em que ela concorre. A candidata se autodescreve como “jovem, patriota e conservadora”. Ela é esposa do deputado estadual e presidente do PL Ceará, Carmelo Neto. Foi apoiada publicamente por nomes como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL).

Ronaldo é jornalista, radialista e apresentador do programa Cidade Alerta, da TV Cidade. Já exerceu cargos de deputado estadual e deputado federal no passado, além de compor secretariado de gestões da Capital, onde atualmente é vereador com mandato. Será o 1° vogal da mesa diretora.

Vereador na legislatura que se encerra e reeleito para mais quatro anos, Emanuel atuou como educador no Centro Educacional Dom Bosco, contribuindo com a ressocialização de adolescentes por 16 anos. Foi conselheiro tutelar em duas oportunidades e é técnico em contabilidade. Tem sua base e atuação mais focada no Conjunto Ceará.

Gardel Rolim (PDT)

Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) na legislatura que se encerra, Gardel é vereador por dois mandatos. Graduado em Fisioterapia pela Faculdade Integrada do Ceará (FIC) e pós-graduado em Gestão Hospitalar, tem atuação ligada ao grupo do prefeito José Sarto (PDT) e do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).

Marcel Colares Crédito: TSE

Marcel Colares (PDT)

É a primeira eleição em que o candidato concorre. Colares vem de uma família de políticos e, nos santinhos, frisa essa herança: apresentando-se como “filho de Dr. Hugo”, o deputado estadual Fernando Hugo. Marcel é ainda irmão de Renan Colares (PDT), eleito vereador em 2020, mas que não concorreu à reeleição. Renan teve cargo na gestão Sarto, como titular da Regional 6.

Adail Junior Crédito: CMFor

Adail Jr. (PDT)

Vereador por quatro mandatos, Adail Jr segue para o quinto mandato consecutivo no ano, e retorna à 1ª vice-presidência da mesa diretora, função que já exerceu em diversas oportunidades. Tem atuação mais voltada para o bairro do Antônio Bezerra e adjacências, onde atuou como comerciante.

Bruno Mesquita Crédito: CMFor

Bruno Mesquita (PSD)

Bruno Mesquita é formado em jornalismo. Pai de uma criança atípica, defende na CMFor o aumento das políticas públicas permanentes para auxiliar as famílias que necessitam de apoio no tratamento dos seus filhos e parentes com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), Síndrome de Down e outras síndromes e transtornos. Será o Líder do governo Evandro Leitão na Câmara.



Erich Douglas Crédito: TSE

Erich Douglas (PSD)

Outro estreante em eleição, com grande investimento partidário. Douglas tem a imagem fortemente atrelada ao deputado federal Célio Studart (PSD), conhecido pela defesa da causa animal. Erich se descreve como “protetor de animais há 10 anos” e reivindica a idealização dos ‘Vetmóveis’ e equipamentos de proteção animal. SE afastará do mandato para ser secretário da Proteção Animal do governo Elmano de Freitas (PT).

Paulo Martins Crédito: CMFor

Paulo Martins (PDT)



Paulo Martins é formado em Direito, filho do médico e ex-vereador Adelmo Martins, que exerceu seis mandatos consecutivos na Câmara Municipal de Fortaleza. Depois de anos acompanhando o pai, em 2016, Paulo foi caniddato e tem sido eleito desde então. É servidor público estadual, e como vereador possui forte atuação em regiões como: Serrinha, Dias Macedo, Aerolândia, Messejana e Luciano Cavalcante.

Apollo Vicz Crédito: José Leomar/Alece

Apollo Vicz (PSD)

Outro vereador do PSD vinculado à causa animal. Apollo concorreu a vereador em 2020 e a deputado estadual em 2022. Em ambos os casos, ficou na suplência. Desta vez se elegeu. Apollo ganhou notoriedade pela atuação no abrigo São Lázaro, de resgate de animais abandonados. Assim como Erich Douglas, de mesmos partido e bandeira, não ficará na Câmara. Será secretário da Proteção Animal de Evandro Leitão.

Eudes Bringel Crédito: CMFor

Eudes Bringel (PSD)

O avô dele, Solário Ferreira Lima, ex-vereador de Iguatu-CE, foi quem inspirou a candidatura a vereador de Fortaleza. Em 2020, Eudes foi eleito para seu primeiro mandato. Na Câmara Municipal, integrou a Comissão de Constituição e Justiça. Foi titular da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Ceará (STDS), dirigiu o Consórcio de Saúde Pública (Cisvale), onde administrou uma Policlínica e dois CEOs. É vice-presidente da Federação Cearense de Futebol. Irá se licenciar da Câmara para ser chefe de gabinete de Evandro na Prefeitura.

Márcio Martins Crédito: CMFor

Márcio Martins (União Brasil)

Antes de ser vereador, foi produtor cultural autônomo e atuou no parlamento também a favor do setor. Considera-se amante da cultura popular cearense, especialmente de quadrilhas juninas. Chega ao terceiro mandato como vereador. Era parte da bancada de oposição da Casa, mas foi anunciado secretário da Regional 10.



Kátia Rodrigues Crédito: CMFor

Kátia Rodrigues (PDT)

Formada em Serviço Social pela Universidade Paulista, Kátia Rodrigues foi 2ª secretária do Legislativo Municipal na legislatura que se encerra agora.

Prof. Luciano Girão Crédito: CMFor

Dr. Luciano Girão (PDT)

Luciano Girão Sales Filho é advogado e graduando no curso de Ciências Atuariais. Chega ao segundo mandato, quando assumirá o posto de 2° vice-presidente da mesa diretora. No currículo, passagens pela Secretaria Executiva Regional V, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente (SMDT) de Fortaleza, pela Companhia Docas do Ceará e pela Procuradoria Geral de Justiça (PGJ) do Ceará. Foi vice-prefeito de Maranguape (2013-2016) e secretário de Turismo, Esporte e Cultura no mesmo município. Dá continuidade aos trabalhos do ex-vereador e atual deputado estadual do Ceará, Dr. Lucílvio Girão, e do ex-vereador Luciram Girão.

Jorge Pinheiro Crédito: CMFor

Jorge Pinheiro (PSDB)

Jorge Pinheiro foi eleito para o terceiro mandato como vereador de Fortaleza. É bacharel em Direito, especialista em Execução Penal e Direito Canônico e membro da Sociedade Brasileira de Canonistas e da Comunidade Católica Shalom. Atuou como gerente-geral das Casas de Custódia (CPPL-I e CPPL-III), da Secretaria de Justiça e Cidadania do Ceará (2010-2015). Católico, o parlamentar é reconhecido por apoiar pautas contrárias ao aborto. Estão também entre suas bandeiras o apoio à família e o combate ao que os conservadores chamam “ideologia de gênero”.

Wellington Sabóia Crédito: CMFor

Wellington Sabóia (Podemos)

Bacharel em Teologia, foi suplente de vereador em 2008, assumindo vaga na Casa por 120 dias. Foi eleito pela primeira vez em 2012, novamente conseguindo vaga na Câmara em 2020. Na gestão pública, atuou como chefe de gabinete da Regional VI (2002/2003), foi assessor de planejamento da Regional VI (2003/2004), assistente técnico da Regional III (2004/2008), Diretor da Etufor (2009/2012), secretário da Regional IV (2016) e coordenador do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM (2017). Foi fundador e presidente da Associação dos Estudantes de Fortaleza (ASESF); secretário do Partido Trabalhista Nacional – PTN; presidente estadual do Partido Social Cristão - PSC e presidente estadual do Avante, além de líder da bancada do Partido da Mulher Brasileira - PMB (2021/2022). Na gestão Sarto, foi presidente do Procon Fortaleza.

PP Cell Crédito: CMFor

PP Cell (PDT)



Empresário, foi candidato a deputado estadual em 2018 e se elegeu vereador em 2020. Partindo para seu segundo mandato como vereador da Capital, defende também as causas dos camelôs, atividade que exerceu por dez anos no Centro de Fortaleza.



Jânio Henrique Crédito: Divulgação

Jânio Henrique (PDT)

Concorreu pela primeira vez a vereador este ano. É irmão do deputado estadual Antônio Henrique (PDT), ex-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza e que se elegeu deputado estadual em 2022. Antônio Henrique havia antecipado ao O POVO que direcionaria seu apoio para o irmão.

Julierne Sena Crédito: CMFor

Julierne Sena (PL)

Graduado em Ciências Contábeis, é inspetor da Polícia Civil do Ceará e vereador de direita. Foi eleito pela primeira vez em 2016, tendo tentado vaga na Câmara dos Deputados em 2018 e 2022. De oposição, dedica-se a fiscalizar o uso dos recursos públicos que impactam os serviços públicos ofertados à população. Na legislatura recém-terminada, ocupou a presidente da Comissão de Segurança Cidadã da CMFor.

Ana Aracapé Crédito: CMFor

Ana Aracapé (Avante)

Formada em Pedagogia, recebeu o apelido de Ana Aracapé do ex-prefeito de Fortaleza Juraci Magalhães. Esteve à frente da Associação dos Moradores do Aracapé (ACA). Será 2ª secretária da CMFor.

Germano He-Man Crédito: CMFor

Germano He-Man (Mobiliza)

João Germano Medeiros, o Germano He-man, é comerciante. Com atuação nos mais presente nos bairros do Montese, Vila União, Aeroporto (região da Lagoa do Opaia) e Parreão.

Professor Enilson Crédito: CMFor

Professor Enilson (Cidadania)



Será um dos vice-líderes do governo Evandro Leitão na CMFor. Formou-se nos cursos de Filosofia e História, e também Fisioterapia. Atualmente, cursa Odontologia. Servidor público estadual e professor na área de Ciências Humanas e Saúde.

Aglaylson Crédito: TSE

Aglaylson (PT)

Foi a primeira eleição em que o candidato concorreu. Ocupou cargo no Governo do Ceará, como assessor especial na Casa Civil. Aglaylson trabalhou no gabinete do vereador Ronivaldo Maia, expulso do PT, em 2022 e hoje no PSD. Lidera um bloco expressivo dentro do PT, partido no qual milita desde 1995. Será um dos vice-líderes do prefeito Evandro Leitão na CMFor.

Michel Lins, vereador Crédito: Tatiana Fortes, em 1º/10/2019

Michel Lins (PRD)

É formado em Publicidade e Propaganda, em Artes Cênicas (Cefet) e é técnico em Cinema de Animação. Antes de ser vereador atuou como comunicador em diversas emissoras de rádio. Foi repórter, apresentador de shows, diretor e coordenador de promoção e eventos. Trabalhou na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), do Governo do Estado. É presidente do PRD Ceará e em Fortaleza foi vice-líder do Governo na Câmara. Foi secretário-executivo do projeto Novo Centro da Prefeitura de Fortaleza e conselheiro do Fortur. Esteve à frente da Regional III, no governo José Sarto.

Chiquinho dos Carneiros Crédito: O POVO/Arquivo

Chiquinho Dos Carneiros (PRD)

Chiquinho atrela à própria trajetória ao bairro onde nasceu e atua, o Planalto Ayrton Senna. A candidatura prometeu “um novo tempo para o povo do Planalto Ayrton Senna, José Walter e adjacências”. Atua como empreendedor no ramo imobiliário.

Carla do Acilon Crédito: TSE

Carla Do Acilon (DC)

Carla concorreu pela primeira vez a vereadora. Ela é esposa do prefeito reeleito de Aquiraz, Bruno Gonçalves (PRD) e nora do ex-prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves (sem partido). Também é aliada do deputado federal Júnior Mano (PSB). Será 1ª secretária da CMFor.

Adriana Gerônimo Crédito: CMFor

Adriana Gerônimo (Psol)

Assistente social, Adriana esteve engajada nas pastorais sociais durante mais de 20 anos. É cofundadora da FavelAfro, cooperativa de mulheres periféricas da Comunidade do Lagamar. Fez parte do Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo de Fortaleza, representando as Zeis, e trabalhou como assistente social na Rede Acolhe da Defensoria Pública do Estado do Ceará, programa de atenção integral às vítimas de violência.

Leo Couto Crédito: CMFor

Leo Couto (PSB)

Futuro presidente da Casa, Leo Couto é formado em Administração, já tendo trabalhado nos setores público e privado. Na vida pública, foi assessor na Prefeitura de São Gonçalo do Amarante. Em 2018, atuou na Casa Civil, durante o governo de Camilo Santana. É neto de Gerôncio Bezerra, ex-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza e deputado estadual, e filho de José Maria Couto, vereador por cinco mandatos e também presidente da Casa por três oportunidades. Couto assume o segundo mandato como vereador da Capital.

Pedro Matos Crédito: CMFor

Pedro Matos (Avante)

Filho do ex-deputado federal Raimundo Gomes de Matos, foi chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Assuntos Federativos da Secretaria de Governo da Presidência da República. Graduado em Direito e mestrando em Administração Pública, é também pós-graduado em Direito Empresarial e em Direito Eleitoral. É formado também pelo RenovaBR, uma escola de formação política. Será o 2° vogal da mesa diretora.

Benigno Junior Crédito: TSE

Benigno Junior (Republicanos)

Concorre ao Legislativo desde 2012. Foi eleito em três ocasiões, tendo ficado na suplência em 2020. Foi secretário da Regional 7 no governo Sarto, saindo em abril para concorrer à Câmara. É apoiado por Salmito Filho, secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará.

Profa. Adriana Almeida Crédito: CMFor

Professora Adriana Almeida (PT)

3ª vogal da Mesa Diretora, é professora de Biologia da rede estadual do Ceará, e de Ciências, na rede municipal de Fortaleza. Foi gestora e coordenadora escolar, no período de 2009 a 2023. Mestranda da UFC, em Ensino de Ciências e Matemática, é especialista em Gestão Escolar e no Ensino de Biologia. Atuou no movimento estudantil universitário, onde foi secretária de Mulheres da UNE, diretora do Centro Acadêmico de Ciências e secretária-geral do DCE da Uece. Já compôs a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Fortaleza (Sindiute).

Mari Lacerda (PT) foi eleita vereadora de Fortaleza com 8.034 votos Crédito: AURÉLIO ALVES

Mari Lacerda (PT)

Concorreu em 2022 a deputada estadual e ficou na suplência. Neste ano, ganhou amplo apoio d deputada federal Luizianne Lins.

Inspetor Alberto Crédito: CMFor

Inspetor Alberto (PL)

Reeleito para o segundo mandato como vereador, Inspetor Alberto é servidor público em processo de aposentadoria. É policial civil do Ceará desde 1990. Desempenhou sua função na cidade de Aquiraz e lá concorreu algumas vezes a cargos públicos. A imagem está atrelada a do deputado estadual André Fernandes e as bandeiras de seu mandato são direcionadas conforme ações do governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O parlamentar é apoiador das ideologias de direita, com destaque para “Escola sem Partido e o fim da ideologia de gênero em colégios”. Esteve envolvido em polêmica recentes, durante o período eleitoral, em vídeo onde aparece maltratando um porco, em alusão ao candidato Evandro Leitão (PT), que concorria a prefeito de Fortaleza. Também fez ameaça ao prefeito eleito: "Prepara teu caixão".

Julio Brizzi Crédito: CMFor

Júlio Brizzi (PT)

Reeleito para um segundo mandato, trocou o PDT pelo PT. Júlio Brizzi é advogado e foi presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFC e coordenador da Associação dos Jovens Empresários (AJE Fortaleza). É fundador e ex-presidente do Conselho Estadual de Juventude do Ceará. Foi superintendente do Trabalho e Emprego no Ceará esecretário-executivo do Esporte do Ceará e secretário-adjunto da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Ceará. Exerceu o cargo de secretário Municipal de Juventude na Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude da Prefeitura Municipal de Fortaleza (2015-2020). Foi indicado secretário da Juventude por Evandro.

Bá Crédito: CMFor

Bá (PSB)

Bá concorre a vereadora desde 2004 e foi eleita duas vezes, em 2012 e 2016. Neste ano, ganhou destaque pelo apoio do senador Cid Gomes (PSB), que estreou em Fortaleza em um ato da campanha dela. Será secretária da Regional 8.

Marcelo Mendes Crédito: CMFor

Marcelo Mendes (PL)

Ex-vereador de Fortaleza. Em 2020, ficou na suplência. Apoiou o candidato à Prefeitura, André Fernandes (PL) e chegou a publicar vídeos com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Prof. Aguiar Toba Crédito: TSE

Professor Aguiar Toba (PRD)

Concorreu pela primeira vez em 2004 e, em seguida, em 2016 e 2020. Ficou na suplência nas três ocasiões. Será titular da 3ª secretária da mesa diretora.

Soldado Noelio Crédito: Alece

Soldado Noelio (União Brasil)

Elegeu-se vereador em 2016 e deputado estadual em 2018. Concorreu a deputado federal em 2022 e ficou na suplência. Na Assembleia Legislativa, ganhando destaque pela atuação como oposição ao Governo Camilo Santana (PT). Defende a pauta da segurança pública e tem ligação com o grupo de Capitão Wagner. Foi expulso da Polícia Militar pelo envolvimento no motim de 2011 para 2012, mas foi depois reintegrado pela Justiça.

Luiz Paupina Crédito: TSE

Luiz Paupina (Agir)

Concorreu em 2016 e 2020 a vereador de Fortaleza. É secretário geral do Agir e líder de bairro. Teve o apoio do grupo do prefeito José Sarto (PDT).

Irmão Leo Crédito: TSE

Irmão Léo (PP)

Concorreu em 2004, 2008 e 2012 a vereador de Fortaleza. Em 2008, foi eleito. Nas outras eleições, ficou na suplência. Apoiou Evandro Leitão (PT).

Marcos Paulo Crédito: TSE

Marcos Paulo (PP)

Foi conselheiro tutelar por três mandatos. Concorreu a vereador em 2004, 2008, 2016 e 2020. Em todas as ocasiões ficou na suplência. Também recebeu apoio de Evandro Leitão (PT). Será 3° vice-presidente da mesa diretora.



