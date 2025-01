Jão e Roberta Miranda trocam alfinetadas após anúncio de pausa

Jão e Roberta Miranda se alfinetam nas redes sociais após reação da cantora sobre o anúncio de pausa na carreira do artista

“Todos os novinhos não estão aguentando o tranco! Geração bolha de sabão … apertou, explode! Uma pena ver tantos com tanta pouca idade querendo ficar longe dos seus palcos”, escreveu a cantora em uma publicação nas redes sociais realizada na segunda-feira, 20.

No último domingo, 19, Jão anunciou uma pausa na carreira durante entrevista para o Fantástico. Porém, quem não reagiu bem a notícia foi Roberta Miranda.

O artista respondeu ao post com um comentário: “Poxa, Roberta Miranda, eu te adoro e acho que você entendeu errado. Eu aguento o tranco muito fortemente, há muitos anos. Construí tudo com meus amigos sem a ajuda de grandes investidores, pai famoso ou qualquer coisa do tipo”.