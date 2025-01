Músico lança disco inspirado em Fortaleza neste fim de semana

Músico cearense Thiago Montt lança novo álbum nesta sexta-feira, 24, no Hifive Discos

Nascido na Capital, o artista lança seu novo álbum “Flora” no estabelecimento localizado na Vila Bachá, no Meireles.

Nesta sexta-feira, 24, a Hifive Discos é palco de uma apresentação especial que marca uma nova fase da relação do músico cearense Thiago Montt com Fortaleza.

Inspirado na capital cearense, o disco aborda as memórias de Montt, assim como suas vivências, experiências e sentimentos com o Nordeste.

Com oito faixas, “Flora” traz canções com participações dos músicos Everart Araújo, baixista de Natal, e de Felipe Giffoni, trombonista de Fortaleza.

O evento de lançamento ocorre a partir das 19 horas, com apresentação de abertura do DJ Dado Pinheiro. Na ocasião, Montt também fará um show especial para os presentes, além de realizar um sorteio do álbum.