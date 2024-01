Roberta Miranda bate a cabeça no volante em acidente de carro

Cantora Roberta Miranda estava com a sobrinha quando seu carro foi atingido por outro veículo

A cantora Roberta Miranda sofreu um acidente de carro na terça-feira, 26, durante uma viagem com a família. A notícia foi divulgada pela própria artista em publicação no Story do Instagram.

“O cara 'meteu' no meu carro, bati com a cabeça no volante. Aconteceu agora mesmo, mas está tudo bem”, detalhou ao afirmar que Deus a protegeu e evitou que o acidente fosse grave.

Acompanhada da sobrinha, a artista e parente estavam dentro do veículo que estava parado durante o ocorrido. De acordo com Roberta, “o cara arrebentou o carro dele entrando no meu carro por trás”.