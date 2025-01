Fãs lotam aeroporto de SP para recepcionar Jung Hae In, ator de K-dramas

Astro da Coreia do Sul está no Brasil para participar de encontro com fãs neste domingo, 12. Após acenar para público que lotava o saguão, ele partiu para uma área privada do aeroporto

O saguão do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, ficou lotado de fãs que carregavam bandeiras do Brasil e da Coreia do Sul, além de cartazes para dar as boas-vindas a um dos atores sul-coreanos mais populares de K-drama.

O astro de K-drama Jung Hae In desembarcou no Brasil na noite desse sábado, 11, e foi recepcionado por vários fãs que aguardavam para ver o artista. Hoje, ele participa de um "fan meeting", evento em que o artista se encontra com os seus fãs, em sua primeira visita à América Latina . O ator sul-coreano desembarcou por volta das 20h30min.



Quem é o ator sul-coreano Jung Hae In?

Jung Hae In iniciou a carreira em 2014 e se destacou em produções como "The Three Musketeers" e "Bride of the Centurye". Ele ficou conhecido pela série "While You Were Sleeping" (2017), na qual interpreta um policial gentil e carismático.

Na longa lista de produções que contam com a participação do astro sul-coreano estão séries e filmes como "Something in the Rain" (2018), "One Spring Night" (2019), "Snowdrop" (2021), "D.P" (2021) e "Love Next Door" (2024). Jung Hae In é considerado um dos principais nomes da nova geração de atores de K-drama.