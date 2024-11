Farofa da Gkay é cancelada e nova edição não será em Fortaleza

Marcado para acontecer no mês de dezembro, em Fortaleza, Farofa da Gkay é cancelada a poucos dias do início do evento Crédito: Reprodução/Instagram

A edição deste ano da Farofa da Gkay, prevista para acontecer em dezembro, foi cancelada. A organização do evento, sem patrocinadores e enfrentando grandes atrasos, não conseguiu concluir os preparativos a tempo. Na manhã desta quinta-feira, 21, a equipe da influenciadora Gessica Kayane, a Gkay, confirmou que o evento não ocorrerá, embora a justificativa dada seja diferente do verdadeiro motivo. A Farofa da Gkay de 2024 seria realizada pela primeira vez com participação do público e estava agendada para os dias 3, 4 e 5 de dezembro, em Fortaleza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A pré-venda de ingressos foi um sucesso, com todos os passaportes vendidos em poucas horas. No entanto, de acordo com informações de bastidores, a organização não conseguiu fechar o contrato com o hotel cearense para acomodar os participantes e realizar as festividades.

O resort Marina Park, que sediou a festa nos últimos anos, decidiu não participar da edição deste ano, e a equipe de Gkay não encontrou um novo local disponível, especialmente em um mês de alta demanda para o turismo na região Nordeste. Além disso, na pré-venda, a única opção de ingresso disponível foi o passaporte, que dava acesso aos três dias de evento com bebidas liberadas, por R$ 1.500, mais R$ 225 de taxa. Até o momento, não havia atrações confirmadas nem o local definido para a realização do evento.

Farofa da Gkay não será mais realizada em Fortaleza Após informação sobre a suspensão do evento de 2024, marcado para acontecer nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, a influenciadora Gkay tirou as dúvidas dos seguidores sobre o futuro do evento. “Esse ano a Farofa não acontecerá em dezembro, mas, estamos aí trabalhando em tudo para essa Farofa crescer, ganhar outros rumos. E eu vou anunciando. Já, já eu trago a nova data, o novo local. O que eu posso dizer para vocês é que aguardem, às vezes a gente precisa esperar um pouquinho para ter uma coisa infinitamente maior. E eu aguardo vocês nesta próxima experiência aí da Farofa”, explicou Gkay no Instagram nesta quinta-feira, 21. Questionada se o evento continuaria acontecendo na capital cearense, a influenciadora revelou que a Farofa da Gkay não vai mais acontecer em Fortaleza. “Será em outro estado do Nordeste.”, disse pedindo para os seguidores darem seus palpites.