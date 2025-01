Ana Castela fala sobre rumor de namoro com influenciador

Pouco menos de um mês após terminar namoro com Gustavo Mioto, Ana Castela é alvo de rumor de relacionamento com influencior Túlio Rocha

A cantora Ana Castela falou sobre os boatos de namoro com o influenciador Tulio Rocha. Solteira desde dezembro, após terminar, pela terceira vez, o relacionamento com o também cantor sertanejo Gustavo Mioto, Ana foi vista acompanhada do mineiro nos primeiros dias de 2025.

