Amanda Kimberlly, mãe da filha mais nova de Neymar, fala sobre suspeita de traição

Após o nascimento de Helena, a modelo se pronunciou sobre as suposições de que a criança teria sido fruto de um caso do jogador

"Será a primeira e única vez que venho aqui falar desse assunto. Não, eu não me envolvi com o pai da Helena quando ele estava em um relacionamento, pelo menos pra mim, foi esclarecido que todos os envolvidos estavam solteiros", escreveu.

A influenciadora e modelo Amanda Kimberlly , de 30 anos, fez uma publicação nos stories neste sábado, 3, e negou que tenha se relacionado com Neymar enquanto ele ainda estava com a também influencer Bruna Biancardi .

Sobre ter esperado até o momento para se manifestar, ela ainda acrescenta na nota: “‘Ela ficou esse tempo todo calada’. A corda sempre vai arrebentar para o lado mais fraco”, desabafou.

Neymar publicou as primeiras fotos da bebê no começo de julho. Helena apareceu nos braços de Davi Lucca, de 13 anos, primogênito do jogador e fruto do relacionamento com a influenciadora Carolina Dantas.