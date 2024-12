Neymar posta foto do dia em que conheceu Bruna Biancardi

Jogador usou as redes sociais para mostrar um registro de quando conheceu namorada e comparou com foto recente

Neymar usou as redes sociais para mostrar uma foto do dia em que conheceu a sua namorada e mãe da sua filha Mavie, Bruna Biancardi. Além disso, ele ainda comparou a imagem ‘antiga’ com uma foto recente dela.

Nas duas fotos, Bruna aparece de óculos juliet. O jogador aproveitou para se declarar a namorada: “Dia que conheci a mulher da minha vida”, escreveu.