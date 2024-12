Neymar Jr ganha bolada no maior torneio de pôquer da América Latina

BSOP One reuniu estrelas do esporte, atrações musicais e reforça o crescimento do pôquer como modalidade de entretenimento e negócio

De folga no futebol, o astro Neymar Jr prestigiou o BSOP One Neymar Jr Edition, realizado em conjunto com o PokerStars. Entusiasta do jogo, o craque marcou presença com outros nomes famosos do esporte, como o atacante Marcos Leonardo e o meia Nenê. Ney se deu bem. Ficou em 14º lugar e levou para casa um prêmio de R$ 70 mil. O campeão, Pedro Reis, abocanhou R$ 830 mil.

Como parte das atrações do evento, a cantora Ludmilla, o grupo Jeito Moleque e o cantor Gabriel Smaniotto se apresentaram no local que encerrou a temporada de 2024 do BSOP (Brazilian Series of Poker), maior torneio da modalidade tanto da América Latina quanto do Hemisfério Sul.