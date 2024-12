Mulher que recusou trocar assento em avião faz publi de R$ 30 mil

Jennifer Castro, a mulher que recusou trocar assento em avião, se manifestou celebrando publicidades por R$ 30 mil / Crédito: Reprodução/ Instagram; Redes Sociais

Uma mulher viralizou após uma confusão dentro de um avião. Hoje, algumas semanas após o vídeo do episódio se propagar rapidamente, Jennifer Castro atingiu a marca de 2,3 milhões de seguidores no Instagram e revelou ganhar R$ 30 mil por publicidade.



Em um vídeo publicado no TikTok, ela comparou seu antes e depois, detalhando: "Há dois dias, eu comprava coisas na Shopee, e hoje estou fechando publicidades de mais de R$ 30 mil".

A bancária usou esse tipo de comparação para fazer alusão aos produtos da plataforma de comércio eletrônico, conhecidos por terem preços mais baixos, contrapondo com seu atual momento, no qual realiza campanhas publicitárias de alto valor.

A bancária usou esse tipo de comparação para fazer alusão aos produtos da plataforma de comércio eletrônico, conhecidos por terem preços mais baixos, contrapondo com seu atual momento, no qual realiza campanhas publicitárias de alto valor. Jennifer Castro: oportunidade de fama em meio ao caos Pouco antes de o caso completar uma semana de viralização, Jennifer já havia fechado seu primeiro trabalho publicitário. A plataforma de e-commerce Magalu, da rede Magazine Luiza, contratou a agora “Moça da Janela do Avião” para um vídeo no Instagram.

Na publicação, ela fez um "pronunciamento" para que seus seguidores, que na época já somavam cerca de 1,7 milhão, entendessem seu lado da história. Vestida de azul, cor da rede de varejo, ela conta que não se distraiu com o menino porque estava escolhendo presentes de Natal no celular. A peça publicitária, até esta data, já conta com 1,3 milhão de curtidas.

Além da Magalu, Jennifer também fez campanhas com a Chili Beans, marca de óculos, e com a Flyflapper, empresa especializada na locação de jatos e helicópteros. Todas as campanhas correlacionam o episódio com alguma forma de venda de produtos ou serviços. Jennifer Castro: o outro lado da história Aline Rizzo, mãe da criança que queria trocar de lugar no voo, relatou os ataques que tem recebido por perfis na internet. Em entrevista ao Fantástico, ela explicou que não foi a responsável por gravar o vídeo que viralizou nas redes sociais.