Mulher que se negou a trocar de assento em voo faz primeira publi

Atitude de mãe que gravou passageira em avião foi criticada por internautas e viralizou / Crédito: Reprodução/TikTok

A influenciadora Jeniffer Castro fez sua primeira publicidade nesta sexta-feira, 6, após ganhar mais de um milhão de seguidores ao viralizar em um vídeo. Na gravação viral nas redes sociais, a mulher nega trocar de assento em um avião. No mesmo dia em que sua primeira publicação foi divulgada, ela havia participado do programa "Encontro" com Patrícia Poeta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Eu senti que eu tinha que vir aqui fazer um pronunciamento para vocês (...) O pessoal está se perguntando como eu consegui me sentir tão plena naquela situação", diz no início da gravação publicada às 20h desta sexta.

A explicação, segundo diz Jeniffer Castro na publicidade, é que ela estava ocupada em um app de compras. Antes de viralizar, a influencer somava cerca de 30 mil seguidores, mas na sexta-feira, 6, pela manhã, ela já reunia mais de um milhão de fãs. Após a participação no programa e a divulgação da publi, ela ultrapassou a marca de dois milhões. O que aconteceu dentro do avião? A polêmica tomou conta das redes sociais após uma internauta compartilhar um vídeo de uma discussão dentro de um avião, onde ela se recusou a trocar de lugar com uma criança.

A mãe da criança, indignada com a negativa, explicou que o filho estava chorando e com medo, e que, para acalmá-lo, seria necessário que ele sentasse na janela. Entretanto, a passageira Jeniffer Castro se manteve firme na decisão de não ceder o assento para criança, gerando um debate desdobrado nas redes sociais. Participação no programa “Encontro” Durante a entrevista no programa com Patrícia Poeta, Jeniffer garantiu que deve tomar as medidas judiciais cabíveis e afirmou não ter recebido qualquer tipo de apoio por parte da companhia aérea.

Durante o programa, Jennifer contou que foi xingada pela mãe do menino. “Quando eu fui pegar a mala, (Aline) falou assim: ‘Agora você levanta, né, sua imbecil’. E a companhia aérea hora nenhuma perguntou se eu precisava de alguma ajuda”,concluiu. Jeniffer afirmou que ao entrar no avião a criança estava no seu lugar. Na ocasião ela avisou que este era o assento que havia reservado. Ela também conta que esperou o menino sair e um rapaz que estava no corredor falou para ela trocar com o garoto, assim ela sentava no corredor, mas negou a proposta.

Mãe do menino afirma que a reação do filho "foi exagerada" A mãe da criança envolvida no vídeo contou no programa que a confusão começou com uma situação envolvendo seu filho cadeirante, que teve um problema com o assento atribuído pela companhia aérea. “Meu filho mais velho, que é cadeirante, teve uma troca de assento. Eu já estava nervosa porque ele foi constrangido pela Gol, que deu a ele o assento 21. Pela lei, ele tem que sentar na primeira fileira”, explica. Ela segue a justificação. “Quando voltei, depois de resolver a situação com a empresa, fui conferir os assentos e vi que o Arthur estava tirando fotos na janela, achando que aquele era o lugar dele”, relembrou.