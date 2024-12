Senna: o que aconteceu com Adriane Galisteu no velório do piloto?

O piloto teve uma trágica morte, aos 34 anos em acidente / Crédito: Reprodução/GettyImages

A repercussão da série "Senna" na Netflix revisitou o relato de Adriane Galisteu sobre os acontecimentos no velório do piloto, que durou cerca de 24 horas em maio de 1994. Na época, ela estava em um relacionamento de um ano e meio com o tricampeão de Fórmula 1, que faleceu aos 34 anos após um acidente trágico. O episódio foi marcado por uma série de desentendimentos envolvendo a família Senna. O velório, realizado no cemitério do Morumbi, em São Paulo, teve atmosfera tensa, especialmente para Galisteu, que precisou ser amparada por amigos após passar mal. Além disso, a divisão dos assentos no local gerou polêmica.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ela relatou no documentário “Barras Invisíveis” que foi tratada com descaso pela família do piloto, tendo sido separada dos membros próximos por um adesivo de "Amigo" (A), enquanto os familiares estavam marcados com "F", de família.

ENTENDA | Adriane Galisteu pretende contar romance com Ayrton Senna Divisão de assentos e conflitos Em fotos, é possível Galisteu ver com um adesivo com a letra "F" no momento de sua despedida após a morte trágica do piloto de Fórmula 1. Crédito: Reprodução/RedesSociais De acordo com relatos da época, a apresentadora de A Fazenda foi direcionada a um lugar ao lado de Xuxa Meneghel, ex-namorada de Senna. As duas ficaram sentadas sem trocar palavras por um longo período, até que Xuxa foi deslocada para outro assento.

Apesar de ter afirmado que não buscava disputar o "status de viúva", Galisteu explicou que se sentiu incomodada pela falta de acolhimento. "Eu estava ali porque perdi a pessoa que amava, não para competir", declarou. Viralizaram nas redes sociais, nessa quarta-feira, 4, fotos do velório, nas quais é possível ver Galisteu com o adesivo "F", confirmando que ela estava ao lado dos familiares de Senna no momento da despedida. A imprensa da época enfatizou o conflito entre ela e Xuxa. Pronunciamento de Galisteu e novos desdobramentos Juntos por um ano e meio antes de sua morte, internautas alegaram nas redes sociais que a retratação do romance de Senna com Adriane Galisteu foi deturpada e curta em comparação à vida real. Crédito: Reprodução/GettyImages

Em recente entrevista, Galisteu refletiu sobre sua experiência durante o velório e o impacto da cobertura midiática. A apresentadora afirmou que a dor que sentia era mais importante que qualquer rótulo colocado sobre ela naquele momento. "Eu me recolhi na minha insignificância, na minha dor, e fiquei ali", desabafou. A apresentadora também falou sobre a possibilidade de contar sua versão dos fatos em um futuro projeto. Isso não seria inédito: o relacionamento com Senna já foi abordado em 1994 no livro “Caminho das Borboletas”, escrito pelo jornalista Nirlando Beirão, que contou a história a partir de depoimentos de Galisteu. Ídolo do automobilismo, Ayrton Senna é declarado patrono do esporte brasileiro