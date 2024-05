Rodrigo Faro diz ser vítima em caso de cidadania ilegal; entenda

No noticiário, o apresentador da Record, o jogador de futebol Bruno Duarte da Silva e empresários do ramo joalheiro foram mencionados como beneficiários de uma “rede de corrupção” composta por brasileiros e membros da polícia italiana.

O apresentador divulgou em seu perfil no Instagram uma nota afirmando ter sido “vítima” do esquema de corrupção, pois havia contratado “uma empresa supostamente legal, idônea e que seguia com os procedimentos de acordo com as leis italianas” para obter a cidadania para ele e sua família.

Afirmando ter sido “pego de surpresa” com a notícia, o artista afirmou ter fornecido, com intervenção de seus advogados no País, “toda a documentação necessária” comprovando, assim, “laços com seus descendentes na Itália”.

Todo o processo de documentação foi aprovado e os passaportes de Rodrigo Faro, sua esposa Vera Viel e as três filhas do casal foram emitidos.

“Rodrigo já acionou seus advogados aqui no Brasil para que todo esse mal entendido seja resolvido e para que os devidos responsáveis por esse suposto esquema de corrupção sejam devidamente punidos.”, conclui o comunicado.